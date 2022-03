Quero-Quero aposta em loja “figital” para vender materiais de construção em um mercado turbulento

A Lojas Quero-Quero atua naquelas cidades que as grandes não estão tão interessadas. Em vez de partir para a expansão em capitais ou nos municípios mais populosos, a varejista especializada em vendas de materiais de construções está de olho nas cidades com cerca de 25 mil habitantes na região Sul do Brasil. Porém, ao mesmo tempo em que a companhia atende clientes que outras varejistas ignoram, não é viável a construção de megalojas com um portfólio de produtos tão grande. Por isso, a companhia está apostando na sua “Loja Infinita”, uma mistura das vendas físicas com as digitais, para poder ganhar mais escala mesmo em cidades menores.

A Loja Infinita funciona da seguinte maneira: a companhia colocou um estande em suas mais de 475 lojas com cadeiras e uma televisão de 50 polegadas. Caso o cliente não encontre algo que o interesse na unidade, o vendedor irá navegar com ela por uma loja virtual – com corredores e produtos expostos. Trata-se de um programa que simula a visita a uma loja (no mesmo estilo do Google Street View). Porém, o comprador navega por um galpão localizado na cidade gaúcha de Sapiranga que foi montado especialmente para o conceito da Loja Infinita. Isso permitiu com que as pequenas unidades do interior passassem a ter um acesso instantâneo a mais de 17 mil novos produtos.

Segundo Peter Furukawa, presidente da Lojas Quero-Quero, apesar da Loja Infinita estar disponível dentro do site, a ideia é que o negócio escale mesmo dentro das lojas. “Queremos trazer a experiência ‘figital’ (física e digital). Quando um cliente está na loja infinita com um vendedor e o cliente gosta de um produto, é possível fazer uma ligação para algum funcionário que está no espaço para que ele dê todos os detalhes ao comprador”, diz Furukawa. Até agora, o negócio consumiu R$ 10 milhões de investimento.

Para o presidente, esse negócio será fundamental para que as vendas pela internet da companhia continuem a crescer. No ano passado, a Quero-Quero encerrou o ano com uma participação de 17% do e-commerce nas vendas. “Já temos um volume significativo, ainda mais em um setor em que as pessoas querem ter muito ter contato com um produto. É muito difícil alguém comprar um piso, por exemplo, sem querer vê-lo pessoalmente”, afirma o executivo.

Mercado complicado

Com isso, a ideia da companhia é conseguir ganhar mercado em um momento complicado para o setor. Se as vendas de materiais de construção dispararam no início e no meio da pandemia com as pessoas em casa, agora a situação está sendo diferente. Afinal, com a taxa básica de juros se encaminhando para ultrapassar os 13%, segundo diversos especialistas, as pessoas ficam mais reticentes em criar mais gastos.

Não à toa, a Quero-Quero sentiu esse momento conturbado no preço de suas ações. A companhia, que abriu capital em agosto de 2020, chegou a dobrar o seu valor de mercado em um ano. De lá para cá, os papéis caíram quase 70%. “Antes, eu brincava que estávamos correndo no autódromo de Interlagos, mas com uma chuva atrapalhando. Agora, porém, estamos no meio da terra como se fosse um rally Paris-Dakar”, diz Furukawa.

Apesar do momento complicado, a companhia apresentou um crescimento de 25,4% na sua receita bruta em 2021, a R$ 2,5 bilhões. Ao mesmo tempo, fez investimentos de R$ 85 milhões tanto em novos centros de distribuição quanto na expansão para regiões fora do Sul pela primeira vez: a ideia é crescer em estados como o Mato Grosso do Sul e em cidades do interior de São Paulo. A meta é abrir 70 lojas até dezembro, mesmo número de 2021.

Segundo relatório recente feito por analistas do Bank of America, há bastante espaço para expansão da Quero-Quero tanto em outros mercados quanto nas cidades em que ela está presente. O banco estima que a varejista tem 5,4% de participação nos mercados em que atua, logo há um espaço para triplicar as vendas em um médio prazo. Para completar, os analistas acreditam que a loja infinita, por ter margens mais altas e despesas mais baixas, podem trazer um alto ganho para as ações.

“Se a Quero-Quero aumentar as vendas entre 25 e 30% em um período de quatro anos, sugerimos que o valor incremental poderia exceder o valor de mercado atual da empresa”, escreveram Robert E. Ford. Aguilar, Melissa Byun e Guilherme Vilela.

Porém, no curto prazo, a questão ainda deve complicar para a empresa. Para Gustavo Harada, sócio da gestora Blackbird, apesar da companhia ter um plano sólido de expansão e espaço para crescer, a pressão inflacionária no curto prazo deve afetar os números do início de 2022. “Mesmo se a empresa repassar parte do aumento dos custos, as margens dela devem ser afetadas”, diz Harada.