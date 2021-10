RaiaDrogasil acelera expansão por presença maior em outras regiões do País

Apesar do momento complicado que a economia brasileira se encontra e com perspectivas nada positivas para o ano que vem, a RaiaDrogasil (RD) decidiu acelerar os seus planos de expansão. Em vez das 240 inaugurações previstas, vai abrir 260 novos unidades em 2022. Segundo Marcílio Pousada, presidente da empresa, essa ampliação é natural diante das oportunidades encontradas nos últimos anos.

“Não vamos abrir esse número porque eu acordei e decidi. É um processo que vem sendo trabalhado com força desde 2014, quando abríamos 130 lojas, até chegar aos 240 de 2019”, diz Pousada.

A varejista, que é a líder do setor e abriu distância em relação às concorrentes, encerrou o segundo trimestre com 2.374 unidades. Caso a expectativa de abertura de 240 seja cumprida – e Pousada diz que irá acontecer –, a empresa superará as 2.500 unidades neste ano.

No entanto, o executivo admite que a expansão precisa ocorrer em outras regiões do Brasil. A empresa é a líder em São Paulo, principal mercado do País, com 25,9%, e também tem uma fatia relevante no Centro-Oeste, com 16,9%. Em todas as outras regiões, possui menos de 10% do mercado.

“Estamos crescendo com força em lugares como o Rio Grande do Sul e o interior tanto do Norte quanto do Nordeste. A expansão dos próximos anos aumentará a participação desses lugares”, diz Pousada.

Mais do que ter uma farmácia em cada esquina, a RD quer ampliar a sua rede para potencializar o seu comércio eletrônico. Isso porque 80% das vendas digitais partem das lojas, que acabam funcionando como centros de distribuição.

Serviços

E uma das linhas que a RD pretende explorar é o conceito de “Nova Farmácia”, com o aumento do número de serviços e iniciativas para reter os consumidores. Uma delas é o programa de fidelidade Stix, que tem clientes que compram quatro vezes mais do que um consumidor convencional. Além disso, a empresa pretende acelerar o marketplace, tanto em número de vendedores quanto de produtos. Hoje, a RD tem 230 vendedores e 60 mil produtos disponíveis em sua plataforma.

Mesmo com a crise, para a corretora XP as ações das redes de farmácias tendem a se sair melhor em momentos conturbados. “A RD tem um forte posicionamento de mercado e é um lugar bom para se estar exposto em um momento de volatilidade”, escreveu a analista Danniela Eiger.

Com o pé no acelerador:

é a quantidade de farmácias em operação da RD ao fim do segundo trimestre; a empresa deve superar a marca de 2,5 mil ainda neste ano. R$ 12,2 bilhões foi o faturamento da RD no primeiro semestre, 21% a mais do que o apresentado no mesmo período de 2019.

RaiaDrogasil aproveita bom momento do setor farmacêutico para crescer:

Físico de olho no digital

A RaiaDrogasil vai ampliar as suas lojas também de olho no potencial do digital. Hoje, 80% das vendas a distância da companhia, seja por telefone ou pela internet, saem diretamente das lojas da RaiaDrogasil, trazendo maior eficiência para a entrega.

Presença nacional

Com inaugurações previstas para os estados do Amapá e Rondônia, a RD passará a ter presença em todos os Estados do País, mas a intenção da empresa é ir além e aumentar a participação de mercado nessas regiões.

Opção para a turbulência

A corretora XP acredita que as ações da RD são um bom ativo para se ter em um período de volatilidade no mercado, que deve sofrer ainda mais com a proximidade das eleições.