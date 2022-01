RaiaDrogasil atinge 2.500 farmácias no País e mantém ritmo de 260 novas lojas por ano

A RaiaDrogasil realiza a inauguração de sua 2.500ª loja nesta sexta-feira, 28. A unidade está localizada no município de Alta Floresta (MT), e contará também com serviços voltados à saúde e bem-estar, como medição de glicemia, oximetria, aferição de pressão e curativos. Líder de mercado, a companhia já está presente em todas as unidades da Federação, e continua com a meta de abrir 260 novas farmácias por ano até 2024.

“Queremos proporcionar à população de todo o Brasil, seja nas capitais ou fora dos grandes centros, um padrão único de atendimento e serviços de excelência, que contribuam com a promoção da saúde e do bem-estar. Essa premissa faz parte do nosso compromisso de cuidado integral”, afirma Marcilio Pousada, presidente da RaiaDrogasil.

A unidade da Drogasil em Alta Floresta está localizada no centro do município, na Avenida Ludovico da Riva Neto, e possui área de vendas de 140 m². O estabelecimento conta com serviços e conveniências como o Entrega de Vizinhança e o Compre e Retire, em que o cliente compra pelo site ou pelo aplicativo da Drogasil e retira o produto na loja.

Expansão em outras frentes

Em entrevista ao Broadcast, o CEO destaca que a empresa segue avançando em seus três pilares de crescimento: a nova farmácia (com oferta de produtos e serviços), marketplace e plataforma de saúde. “Andamos muito no pilar da digitalização do cliente, ao mesmo tempo que o pilar do marketplace está evoluindo, com mais de 250 sellers (vendedores que utilizam o marketplace) e quase 60 mil itens novos”, aponta.

Concorrência

O Grupo DPSP, dono das marcas Pacheco e Drogarias São Paulo, também está em expansão. No segundo semestre do ano passado, a empresa tinha mais de 1.400 farmácias no País e anunciou um investimento de R$ 350 milhões para ampliar sua presença no mercado nacional.

Já a rede de farmácias cearense Pague Menos caminha para conquistar a posição de segunda maior empresa do setor no País, ocupada pela DPSP. A empresa tem mais de 1.100 farmácias e comprou a Extrafarma por R$ 700 milhões, que tem 400 lojas.