Raízen fecha acordo com Smart Fit para gerar e comercializar energia renovável

A empresa de energia e combustíveis Raízen e a rede de academias Smart Fit fecharam um acordo para gerar e comercializar energia renovável para 150 unidades da empresa. O valor do contrato não foi revelado.

O acordo prevê duas formas de trabalhar com a energia renovável. A primeira é a geração distribuída de energia, quando a energia elétrica é gerada no mesmo local de consumo. Nesse modelo, serão contempladas 85 unidades da rede localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, somando uma redução anual estimada de R$ 1,5 milhão com energia elétrica, além da redução de cerca de 370 toneladas de CO2/ano.

A segunda forma de trabalhar com a energia renovável é por meio da venda da energia gerada para outras unidades da Smart Fit localizadas no Sudeste e no Nordeste do País. O acordo prevê a comercialização de energia para outras 65 unidades da Smart Fit nessas regiões. Com isso, a estimativa das empresas é que sejam comercializados cerda de 49 gigawatts-hora (GWh) entre 2022 e 2024, período de vigência do contrato, totalizando uma economia de mais de R$ 5,2 milhões.

A Smart Fit, que fez sua estreia na bolsa de valores em 2020, divulgará os resultados referentes ao quatro trimestre e ao ano completo de 2021 em 10 de março.