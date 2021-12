Raízen fecha acordo para fornecer energia renovável para unidades da Heineken

A Raízen vai fornecer energia renovável para os centros de distribuição da cervejaria Heineken em 12 Estados, evitando assim a emissão de 85 toneladas de carbono. O acordo tem vigência de cinco anos e o valor da operação não foi revelado.

Toda a energia será certificada pelo I-REC Standard, sistema global de rastreamento de atributos ambientais de energia, que garante energia limpa, renovável e que atende aos mais altos padrões de sustentabilidade energética.

Pelo contrato, 23 unidades da Heineken nos Estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pará, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo receberão energia renovável da Raízen, além da fábrica de concentrados em Manaus, no Amazonas, e as cervejarias Baden Baden e Eisenbahn, localizadas em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC).