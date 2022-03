XP lidera ranking de plataformas de investimento, mas perde participação para rivais

O UBS BB realizou uma pesquisa que aponta a XP como líder entre as plataformas de investimentos no Brasil, mas perdeu um pouco de sua participação em relação ao levantamento anterior. Em relatório, os analistas Thiago Batista, Olavo Arthuzo, Kaio Prato e Philip Finch apontam que a empresa permaneceu como a principal plataforma de investimento, com uma participação de mercado de cerca de 50%.

O banco aponta que corretores independentes perderam parte para novos players, como NuInvest, do Nubank. O NuInvest alcançou 27% de participação entre as plataformas independentes, enquanto o BTG Pactual alcançou 5%.

“Olhando para contas bancárias de primeira linha cruzadas com contas de corretora de primeira linha, a maioria dos clientes da XP mantinha suas contas bancárias de primeira linha no Nubank. Portanto, concluímos que a expansão do NuInvest pode afetar os negócios da XP (no entanto, a expansão dos negócios bancários da XP também pode afetar o Nubank)”, destaca.

Experiência do consumidor

O Itaú alcançou o maior Net Promoter Score (NPS) entre todos os players (73), seguido pelo NuInvest (70). O UBS BB ressalta que a XP mostrou alguma deterioração na experiência do consumidor, superada pelo BTG Pactual. Além disso, a grande maioria dos respondentes que utilizam as plataformas de investimento dos bancos incumbentes afirmou possuir uma boa oferta de produtos, com boa assertividade do gestor em sua oferta.

No caso de relacionamento de clientes com consultores financeiros independentes (IFAs), a pesquisa mostrou que eles perderam alguma relevância para os aplicativos. A pesquisa também mostrou menor fidelidade dos clientes ao seu IFA quando trocaram de corretor.

Os analistas destacam que ainda preferem os bancos de varejo e digitais brasileiros no lugar das plataformas, com recomendação neutra para as ações do BTG Pactual e XP, enquanto possuem recomendação de compra para Bradesco, Itaú, Nubank e Inter.