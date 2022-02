Rede D’Or, de hospitais, compra a seguradora Sul América em operação ‘relâmpago’

A Rede D’Or, dona dos hospitais São Luiz, anunciou nesta quarta-feira, 23, um acordo para comprar a seguradora Sul América, uma das mais tradicionais do País. O negócio avalia a Sul América em R$ 15 bilhões Pelo acordo, a Rede D’Or vai assumir todas as operações da companhia de seguros. Além disso, os acionistas da Sul América receberão, como resultado da incorporação da seguradora pela rede de hospitais, um total de 13,5% do capital social do negócio após a conclusão da operação.

Segundo fontes de mercado, a operação foi anunciada após uma negociação relâmpago entre as duas partes. Pelo contrato, a Sul América se comprometeu a negociar exclusivamente suas operações com a Rede D’Or. Se desistir em até 12 meses, a multa estipulada pelo contrato é de R$ 5 bilhões; caso a desistência venha em até 18 meses, a penalidade cai para R$ 2 bilhões. A aprovação do negócio depende de aprovação de órgãos reguladores, destacaram as empresas em fato relevante divulgado na noite desta quarta-feira.

Os papéis de SulAmérica e Rede D'Or dispararam no final da sessão desta quarta-feira, fechando com saltos de 25,16% e 8,82%, respectivamente, as maiores altas do Ibovespa. O movimento foi impulsionado pela aquisição da seguradora pela operadora de saúde, antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do Globo na reta final do pregão, e confirmada há pouco por meio de respectivos fatos relevantes publicados na CVM. A combinação de negócios foi aprovada pelos conselhos das companhias, mas depende ainda do aval em Assembleia Geral e órgãos reguladores.

Para Leo Monteiro, analista de renda variável da Ativa, o negócio é potencialmente bom para as duas empresas envolvidas, ainda mais em um momento de alta competitividade no setor.

"O negócio parece ser promissor para as duas empresas envolvidas. Para a Rede D'Or, a aquisição daria acesso a uma base de mais de 2,3 milhões de beneficiários, enquanto para SulAmérica, o negócio com uma rede renomada como a Rede D'Or daria mais atratividade aos seus planos de saúde, além de potencialmente reduzir sua sinistralidade", afirma Monteiro.