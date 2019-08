Rede D’Or compra 10% da Qualicorp

A rede de hospitais D’Or São Luiz assinou nesta quinta-feira, 8, contrato para comprar 10% das ações da administradora de benefícios Qualicorp. O negócio, cujo valor não foi divulgado, ainda precisará ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). As ações da Qualicorp fecharam em queda de 0,14%, cotadas em R$ 22. O valor de mercado da empresa é de R$ 6,23 bilhões pela cotação desta quinta-feira.

A operação envolve 10% das ações detidas pelo atual presidente José Seripieri Junior, que continuará com 9,98% de participação na Qualicorp. O empresário permanece no cargo e no conselho da companhia até a decisão do Cade.

Após o processo legal na autoridade reguladora, conforme acordo feito com a Rede D’Or São Luiz, Seripieri Junior deixará a empresa e não terá assento nem no Conselho.

Seripieri Junior já tinha feito um acordo de não concorrência em outubro, para caso vendesse sua participação. Essa cláusula continua valendo, o que significa que ele não poderá abrir outra empresa concorrente. Após a aprovação do negócio, a Rede D’Or e Seripieri Junior vão fechar um Acordo de Acionistas.

Em comunicado ao mercado, Seripieri Junior disse que “a entrada da Rede D’Or no capital da Qualicorp será de grande contribuição para a companhia, devido a sua importância para o setor de saúde”.