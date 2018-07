Renda e emprego na ind?stria t?m maior alta em 3 anos

O emprego industrial no Pa?s cresceu 3,9% em novembro de 2007, na ante o mesmo m?s do ano anterior, a maior expans?o desde dezembro de 2004. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estat?stica (IBGE), na compara??o com outubro a alta foi de 0,3%, a quinta consecutiva. ? No acumulado de janeiro a novembro, o n?mero de vagas na ind?stria j? cresceu 2,1% no acumulado, e nos ?ltimos 12 meses at? novembro, 2%. ? Na compara??o novembro de 2006, entre os 14 locais pesquisados, 12 aumentaram o emprego na ind?stria, com destaque para S?o Paulo (6,5%), que representa cerca de 37% do pessoal ocupado na ind?stria, regi?o Norte e Centro-Oeste (4,3%), Paran? (4,6%) e Minas Gerais (3,4%). ? No que diz respeito aos segmentos investigados, as principais contribui??es positivas vieram de alimentos e bebidas (4,8%), meios de transporte (11,8%), m?quinas e equipamentos (10,3%) e m?quinas e aparelhos eletroeletr?nicos e de comunica??es (12,1%). Entre os ramos com queda no emprego, cal?ados e artigos de couro (-8,7%) e madeira (-5,8%) exerceram as influ?ncias negativas mais significativas no total do Pa?s. ? Renda ? O valor da folha de pagamento real dos trabalhadores da ind?stria tamb?m apresentou em novembro a maior expans?o desde dezembro de 2004, de 6,4% em rela??o ao mesmo m?s de 2006. Na compara??o com outubro, a renda caiu 3,5%, na s?rie com ajuste sazonal. O resultado negativo interrompe uma seq??ncia de cinco taxas positivas nessa base de compara??o. ? No acumulado de janeiro a novembro, a expans?o foi de 5,3% e em 12 meses, de 4,8%.