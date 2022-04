Renner prevê abertura de 40 lojas em 2022 e aposta em moda jovem

A Lojas Renner prevê a abertura de 40 lojas até o fim de 2022, o que levará a empresa a fechar o ano com 667 espaços físicos nas cinco regiões do País, além de 12 no exterior. Metade das novas lojas será de unidades da sua marca principal, enquanto 10 serão da marca jovem Youcom, 5 serão da Camicado e as últimas 5 serão da Ashua, voltada ao segmento plus size.

O número previsto de abertura de novas lojas no País para este ano é 25% maior do que em 2021, quando foram criadas 32 unidades.

Leia Também Renner se afasta do fast-fashion e tenta esticar ciclo de vida de suas roupas

As lojas da marca Renner devem se concentrar em cidades do interior, e não em grandes capitais. A estratégia de expansão da companhia visa ampliar a cobertura de cidades brasileiras com estabelecimentos físicos. Os planos para a Youcom e a Ashua são similares. Com elas, a Renner quer ter presença em estados onde ainda não atua, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

A abordagem da empresa com os novos espaços é não só ter lojas físicas em mais lugares, mas também utilizá-los como centros de distribuição de vendas feitas pelo comércio eletrônico.