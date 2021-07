Renova vende negócio de pequenas hidrelétricas ao fundo Mubadala por R$ 1,1 bi

A Renova Energia, coligada da Cemig em recuperação judicial, informou que aceitou a proposta do fundo Mubadala para a aquisição da totalidade de suas ações ordinárias de sua subsidiária Brasil PCH pelo valor de R$ 1,1 bilhão. A Brasil PCH possui 13 centrais hidrelétricas.

O valor acordado entre as partes se refere à participação de 51% que a Renova possui na companhia. A oferta do fundo de Abu Dhabi foi feita na condição de primeiro proponente e com direito de igualar a oferta de terceiros interessados em tal aquisição.

"A transação faz parte da estratégia da companhia para o seu saudável soerguimento e diminuição de seus passivos, destinando os recursos obtidos com a transação, especialmente para o pré-pagamento do Empréstimo DIP Ponte contratado perante a Quadra Capital e desembolsado no início desse ano (...) e a conclusão do Complexo Eólico Alto Sertão III Fase A", informou a companhia, em nota.