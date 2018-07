Repsol e Petrobras fazem descoberta de campo de gás no Peru A Repsol YPF anunciou na segunda-feira uma nova descoberta de reserva de gás natural no Peru, no campo de Camisea, que poderia alcançar 56 bilhões de metros cúbicos. A espanhola é a operadora do campo, que tem ainda a brasileira Petrobras como sócia. "Ainda que os dados disponíveis não permitam definir exatamente o volume das reservas, as dimensões da sua estrutura permitem alojar com folga volumes de cerca de 2TCF (56 bilhões de metros cúbicos)", disse em nota a Repsol. Os primeiros testes de produção registraram 1 milhão de metros cúbicos de gás natural diários (0,365 mm3/ano), e 198 metros cúbicos de hidrocarbonetos líquidos associados (72.270 m3/ano), explicou. A petrolífera espanhola tem participação de 41 por cento no campo, enquanto a Petrobras tem 35,15 por cento, e Burlington Resources Peru, 23,85 por cento. Atualmente, Repsol e Petrobras estão em processo de aquisição da participação da Burlington, que está dependendo de aprovação formal por parte das autoridades peruanas, disse a nota. (Por Juan Navarro)