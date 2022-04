Riachuelo lança rede de lojas para ampliar presença no mercado 'geek'

A Riachuelo anuncia o lançamento da Fanlab, rede de lojas voltada para o público "geek", segmento relacionado a produtos da cultura pop, como filmes, séries e jogos. A nova frente de negócio contará com uma operação independente, tanto no ambiente físico como no digital, com um comércio eletrônico dedicado.

As primeiras lojas serão inauguradas ainda no primeiro semestre desse ano, no Shopping Anália Franco, com abertura prevista para o dia 25 de maio, e no Morumbi Shopping, ambas em São Paulo. A empresa não divulgou o valor de investimentos voltado para o segmento.

O segmento "geek" está em alta. O anime, por exemplo, é uma paixão do público mais jovem. A América Latina representa 16% de um mercado que faturou globalmente US$ 25,5 bilhões em 2021, de acordo com estimativa da consultoria Grand View Research. Até 2028, a previsão é de um crescimento que leve o setor a movimentar US$ 48 bilhões no mundo.

Atualmente, Riachuelo é a maior detentora de licenças do mercado, segundo comunicado ao mercado divulgado pela companhia. O portfólio de produtos inclui roupas, itens colecionáveis e de decoração, assim como objetos do mundo pet.

"Trata-se de um mercado potencial que a companhia já estuda há anos e conhece o engajamento de seu público-alvo", diz a empresa. "O lançamento está alinhado ao posicionamento da Riachuelo de entender os desejos e as necessidades dos clientes... e reforça a estratégia na evolução de seu ecossistema de soluções de moda, lifestyle e serviços financeiros", complementa.