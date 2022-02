Riachuelo fecha parceria com a NBA e lança linha de roupas no Brasil

A Riachuelo e a NBA se uniram para lançar a primeira linha de roupas da liga de basquete americana em uma loja de departamentos do Brasil. As peças foram desenvolvidas com inspiração em seis das principais equipes do campeonato, entre elas: Boston Celtics, Chicago Bulls, Miami Heat, Golden State Warriors, Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers.

As peças da nova linha exclusiva são voltadas para o público feminino, infanto juvenil e bebê. Ao todo, serão 20 itens entre tops, camisetas, shorts e calças leggins, além de acessórios de coleção como como garrafas d’águas, necessaires e toalhas. “A NBA é uma liga esportiva, mas é conhecida pela conexão com o universo fashion, tem um viés muito forte no lifestyle e o poder de lançar tendências e inspirar o público”, afirma o diretor de licenciamentos da marca no Brasil, Roger Ahlgrimm.

A linha Riachuelo + NBA será comercializada no e-commerce da companhia e também nas 53 lojas físicas selecionadas da Riachuelo a partir de terça-feira, 15.