Ricardo Cesar assumirá presidência 'solo' da Hill+Knowlton na América Latina

O executivo Ricardo Cesar vai assumir a presidência do Grupo Ideal (que reúne as agências Ideal H+K e H+K Brasil) e da Hill+Knowlton na América Latina. Cofundador da Ideal, aberta em 2007 e vendida ao grupo WPP em 2015, Cesar passa a comandar sozinho a operação. Também cofundador da Ideal, Eduardo Vieira, que dividia o comando do grupo com Cesar, vai deixar o negócio para uma nova oportunidade profissional.

O Grupo Ideal – do qual Cesar e Vieira permanecem sócios minoritários – tem hoje 250 funcionários. A operação latino-americana da H+K tem hoje 400 colaboradores.

De acordo com o Anuário da Comunicação Corporativa Mega Brasil, o Grupo Ideal faturou R$ 75 milhões no ano passado – a gigante WPP, do qual da H+K faz parte, não divulga o faturamento de suas agências. Entre os cerca de cem clientes da Ideal estão Facebook, Uber, Airbnb, LG, Dell, Cogna, SoftBank, Embraer, Nike, Ambev, Spotify, Pátria Investimentos e Braskem.