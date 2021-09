Rio quer viabilizar 'Bolsa verde' na cidade para negociar créditos de carbono

RIO - A Prefeitura do Rio quer atrair uma Bolsa de “ativos verdes” para a cidade, especializada em negociações de créditos de carbono. Ainda em fase de estudos, a ideia é que a plataforma atraia para a capital fluminense um ecossistema composto por empresas internacionais de auditorias e certificação.

Nas últimas semanas, a prefeitura realizou diversas reuniões para tentar colocar o projeto de pé. Houve encontros com o Banco Central (BC), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em breve, haverá uma reunião com a B3, controladora da Bolsa de Valores de São Paulo.

O secretário municipal de Fazenda do Rio, Pedro Paulo, diz que o município entrou na corrida por uma Bolsa de ativos verdes por crer que a cidade é referência mundial no debate sobre sustentabilidade. A cidade sediou a Eco-92, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, além da Rio +20. “Vamos ser agressivos para atrair esse mercado: se tivermos de colocar subsídios, podemos reduzir o ISS (Imposto Sobre Serviços)”, diz Paulo.

O projeto não envolveria necessariamente a retomada da antiga Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), cujo prédio fica na Praça XV, no Centro da cidade, e pertence à B3. A antiga BVRJ foi incorporada pela Bolsa de Mercadorias & Futuros em 2000, após perder espaço para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Uma das empresas que a prefeitura do Rio tenta atrair para a cidade é a Moss, plataforma ambiental de compra e venda de créditos de carbono, que tem escritório em São Paulo. Criada pelo carioca Luis Felipe Adaime, a plataforma negociou R$ 70 milhões de créditos de carbono neste ano, como compensação de emissões de Gol, iFood, Hering e Arezzo, por exemplo.

Round dois

Essa não seria, porém, a primeira vez que o Rio de Janeiro busca desenvolver uma Bolsa verde. Na década passada, o empresário Pedro Moura Castro fundou a Bolsa Verde do Rio (BVRio). Na prática, porém, essa Bolsa funciona como uma consultoria, e não como um balcão para compra e venda de ativos ambientais, como inicialmente almejado.

Fontes do setor afirmam que colocar o projeto de pé não será fácil. A maior parte das certificadoras e auditoras de créditos de carbono está no exterior. Para atraí-las ao Rio, seriam necessários muitos benefícios.

No Brasil, o mercado de créditos de carbono é voluntário, ou seja, as empresas compensam emissões para criar uma imagem de sustentabilidade. Nele, não há garantia de demanda e nem de quantidade. A compensação voluntária deve movimentar US$ 100 bilhões por ano em todo o mundo, por volta de 2050.

Atualmente, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), o que vai regulamentar o mercado nacional de créditos de carbono. Essa regulamentação será necessária por causa de futuras barreiras alfandegárias internacionais.

No início de novembro, a regulação do mercado global de créditos de carbono estará na agenda da COP 26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que ocorrerá na Escócia. Por isso, o governo sinalizou recentemente que o melhor seria aguardar a realização da COP 26 para aprovar uma regulamentação local sobre o tema.