Sabrina Sato vira sócia de foodtech 'incubada' dentro da Bauducco

Sabrina Sato vai ser a nova sócia da foodtech de bebidas gaseificadas One More. A apresentadora de TV também assumirá o cargo de embaixadora das campanhas publicitárias da marca. O valor do investimento, contudo, não foi divulgado pela empresa.

Criada em 2017 pelos sócios Felipe Paz, Arthur Guimil e Victor Guimil, a One More fez parte do projeto de incubadora de startups da Bauducco, que atualmente detém 20% da companhia de bebidas. Com o aporte na foodtech, Sabrina Sato se une aos fundadores da marca e também a um grupo de investidores do mercado financeiro como parte do grupo societário.

A apresentadora vem diversificando sua carteira de investimentos apostando em novos negócios. Recentemente, Sabrina também se tornou sócia da startup Be Brave, de cuidados com bem-estar físico e mental.

Com o novo investimento na One More, a companhia pretende acelerar o processo de expansão em território nacional do produto "Balance Drink". Até o momento, o a bebida é comercializada em redes varejistas e farmácias nos estados de São Paulo e Ceará. "Estou ansiosa para levar a autenticidade e funcionalidade da One More para todo Brasil", afimou a apresentadora, por e-mail, ao Estadão.