Safra de milho do Brasil crescerá quase 4% em 07/08, diz Conab A safra de milho do Brasil deverá ter um crescimento de quase 4 por cento na temporada 2007/08, em comparação com o período anterior, enquanto a de soja deve registrar leve baixa, informou nesta terça-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A estatal estimou a safra de soja em 58,2 milhões de toneladas, leve baixa ante o recorde de 58,4 milhões de toneladas registrado em 2006/07, enquanto a produção de milho em 07/08 foi prevista em 53,4 milhões de toneladas, alta de 3,8 por cento ante a produção de 51,4 milhões de toneladas na temporada anterior. Na comparação com a estimativa de dezembro, praticamente não houve alteração nos números da soja --a Conab previa uma produção de 58,1 milhões de toneladas. Já os números referentes ao milho foram elevados em mais de 1 milhão de toneladas de um mês para o outro -- a estatal havia previsto 52,3 milhões de toneladas em dezembro. "O aumento (do milho) é justificado pelos bons preços do produto, face ao forte crescimento da (demanda) da avicultura/suinocultura e das exportações", afirmou a Conab em um comunicado. No ano passado, o Brasil exportou mais de 10 milhões de toneladas de milho, um recorde. Segundo a estatal, com níveis de produtividade dentro dos parâmetros normais, ocorrerá uma produção na primeira safra de milho de 38 milhões de toneladas. A segunda safra foi estimada em 15,3 milhões de toneladas. A área cultivada com milho nas duas safras foi prevista em 14,3 milhões de hectares, alta de 1,5 por cento na comparação com a temporada anterior. Já a leve redução na expectativa de produção de soja --apesar de aumento de 1,2 por cento na área plantada, para 20,9 milhões de hectares-- decorre de problemas climáticos no Rio Grande do Sul, segundo a Conab. "Esse fato ocorre, principalmente, pela redução na produtividade do Rio Grande do Sul, tendo em vista as adversidades climáticas e fitossanitárias que podem ocorrer... além de ocorrência do fenômeno La Niña no desenvolvimento e na fase crítica de produção das lavouras." Em seu quarto levantamento do ano-safra 2007/08, a Conab manteve inalterada a previsão para a safra de trigo, em 3,8 milhões de toneladas. A safra de algodão em pluma foi estimada em 1,59 milhão de toneladas, contra 1,52 milhão de toneladas em 06/07. "A área a ser cultivada está estimada em 1,15 milhão de hectares, 3,4 por cento superior à safra passada. Esse aumento deve-se, basicamente, aos contratos firmados para entrega futura", relatou a Conab, ressaltando que a irregularidade climática atrasou o plantio, principalmente, no Estado de Goiás e no oeste da Bahia. (Por Ray Collit)