Safra passa a oferecer compra de rial, moeda do Catar, meses antes da Copa do Mundo

O Safra passará a oferecer o rial, moeda oficial do Catar, entre as opções para quem buscar o serviço de câmbio turismo no banco. A instituição informa que é a primeira no Brasil a dispor da divisa, meses antes da Copa do Mundo de 2022, que será sediada no país do Oriente Médio e que acontece entre os meses de novembro e dezembro.

O rial entra em uma cesta que conta com duas dezenas de moedas. Para todas elas, o Safra também passa a oferecer a cotação do câmbio turismo através do WhatsApp, em complemento aos demais canais. O serviço está disponível inclusive para não correntistas da instituição.

Segundo o banco, todo o processo via WhatsApp se dá de forma eletrônica, com a participação de um de seus especialistas somente no momento da liquidação da transação. O Safra também oferece a negociação direto nos postos de atendimento nos aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ).

Além do rial, estão disponíveis o dólar americano, libra, euro, francos suíços e iene, todos a pronta entrega. Os postos do Safra funcionam todos os dias, 24 horas por dia. Também é possível contratar os serviços nas agências do banco ou na mesa de câmbio, com retirada nos postos dos aeroportos no dia da viagem.

O Safra informa ainda que as taxas são mais atrativas e que não há tarifa de serviços para clientes do banco.