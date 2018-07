SAIBA MAIS-Índia e China têm alguns dos carros mais baratos A montadora indiana Tata Motors irá apresentar na quinta-feira o carro mais barato do mundo, batizado de "carro do povo". Ele custará 2.500 dólares, cerca de metade do preço de seu concorrente local mais barato. Veja abaixo uma tabela com alguns dos veículos mais baratos do mundo, com os preços convertidos para dólar: MODELO EMPRESA PREÇO PAÍS "Carro do povo" Tata Motors $2.500 Índia QQ3 Chery Automobiles $5.000 China M800 Suzuki-Maruti $5.200 Índia Merrie Star Geely Automobile $5.500 China S-RV mini SUV Geely $5.780 China Fontes: Reuters; Business Standard Motoring (Índia), sites de automóveis chineses (Compilado por Rob Dawson, Cingapura)