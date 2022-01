Sanepar fará emissão de R$ 600 milhões em títulos de dívidas para investidores

A Companhia de Saneamento do Paraná Sanepar realiza a 12ª emissão de debêntures (títulos de dívidas que podem ser comprados por investidores que desejam receber juros) no valor de R$ 600 milhões.

Serão emitidas 300 mil debêntures na primeira série e outras 300 mil em outras duas, em quantidade a ser definida.

A data da emissão dos títulos é 15 de janeiro, com as da primeira série vencendo em cinco anos, portanto, em 15 de janeiro de 2027. As da segunda série estão previstas para nove anos e as da terceira, dez anos.

Os recursos serão destinados para a complementação do plano de investimentos no caso da primeira série, e no caso das demais debêntures, para projetos.

As debêntures são investimentos não contam com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que protege aplicações com valor máximo de R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira.