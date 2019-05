Santander deve investir R$ 2,7 bi em digitalização de suas operações no Brasil

MADRI - O Santander Brasil responderá por 30% do investimento de € 2 bilhões (o equivalente a R$ 9 bilhões) que o grupo espanhol fará em digitalização de suas operações neste ano, afirmou Ana Botín, presidente do Grupo Santander, durante o 18.º Encontro Santander América Latina. "Estamos investindo em todos os países. No Brasil temos ampliado projetos digitais." O País deve ficar com cerca de R$ 2,7 bilhões desse total.

A executiva afirmou que a plataforma Superdigital, adquirida no Brasil em janeiro de 2015 de uma fintech (startup do mercado financeiro), será global. A iniciativa, com foco na inclusão financeira, já está, conforme ela, no Chile e no México. "Queremos que a plataforma Superdigital seja global. Isso é muito importante. A tecnologia permite beneficiar mais pessoas", enfatizou.

A tecnologia, conforme Ana Botín, permite que o banco seja mais eficiente e possa baixar os juros, beneficiando indivíduos e empresas. "É o melhor que podemos fazer pela sociedade", completou, citando que a digitalização permitirá incluir mais pessoas ao sistema bancário da América Latina.

Ela afirmou ter confiança de que o Brasil continuará crescendo, mas reforçou a importância de o País ajustar suas contas públicas. "Crescer com inclusão social e somente crescer é muito diferente. A sustentabilidade das contas públicas é essencial. As reformas são muito importantes para a sustentabilidade das contas públicas", disse Ana a jornalistas nesta terça-feira, 28.

Ao ser questionada sobre os elevados juros no Brasil, ela disse que os ajustes na aposentadoria tendem a beneficiar os brasileiros. "A sustentabilidade fiscal vai beneficiar muito mais brasileiros. Todos concordam", respondeu.

Ana destacou que o banco vê "enormes oportunidades" na América Latina em meio à inclusão crescente de mais pessoas na classe média. O destaque, segundo a executiva, é o Brasil, onde a instituição está em "outro nível" após o trabalho feito nos últimos quatro anos, que permitiu à filial alcançar 29% dos resultados globais do grupo ao fim de março. "Se não está no Brasil, não está na América Latina", disse.

Segundo ela, o Santander continua crescendo não só no País como em toda a América Latina. Ana Botín enfatizou a inclusão de 60 milhões de pessoas na classe média e a perspectiva de uma nova injeção desse porte nos próximos dez anos. "Temos de crescer com maior igualdade", reforçou.

Guerra comercial

A presidente do Grupo Santander afirmou que a guerra comercial liderada pelos Estados Unidos tem efeito no mundo inteiro, mas que o México pode se beneficiar. "Estamos vivendo uma época de guerras comerciais, lideradas pelos nossos amigos norte-americanos, que têm efeito claríssimo no mundo inteiro. Uns países sofrem mais que os outros", disse.

Para ela, a globalização é essencial e é necessário que os países invistam mais em produtividade para competir melhor. No caso da América Latina, há uma oportunidade de diversificação da economia local, com ênfase no México. "O México tem uma enorme oportunidade. Na guerra comercial com a China, o México está mais próximo dos Estados Unidos", avaliou.

Sobre as ondas de protecionismo ao redor do mundo, Ana Botín afirmou que não há propostas concretas nos movimentos atuais. Ela não concorda com medidas protecionistas e defende ações alternativas, com ênfase em crescimento com inclusão social. "Igualdade social e de raça é positiva em todos os países", acrescentou.

