Santander e Enel fecham acordo global para apoiar negócios em transição para energia limpa

O banco espanhol Santander e a italiana Enel anunciaram nesta quarta-feira, 9, o primeiro acordo global para apoiar clientes ao redor do mundo na transição para energia limpa. Os grupos europeus se comprometeram a fornecer e financiar soluções de eficiência energética a clientes ao redor do mundo. Não foram divulgados valores do acorro.

A Enel, por meio da sua linha de negócios de serviços avançados em energia, fornecerá soluções personalizadas enquanto o Santander vai responder pela concessão de financiamentos. Juntos, o objetivo é ajudar a acelerar a transição energética dos clientes para modelos mais sustentáveis, com a otimização do consumo de energia.

A sociedade com o Santander, na visão da Enel, é mais um passo para a conquista de uma sociedade “net zero”, ou seja, zerando as emissões líquidas de gases de efeito estufa.

O anúncio vem um dia após o Santander na Espanha ter anunciado a aquisição de 80% da WayCarbon, consultoria líder em ESG, sigla em inglês, para práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Aqui, também, o objetivo é suportar clientes no mundo para estratégias de negócios mais sustentáveis.