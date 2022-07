Santander estende em duas horas período diário de funcionamento das agências

O Santander Brasil vai ampliar o horário de atendimento das agências físicas em duas horas a partir desta segunda-feira, 18. As unidades passam a funcionar das 9h às 17h, de acordo com o banco.

As operações no caixa seguem das 10h às 16h, enquanto os caixas eletrônicos seguem em horário estendido. Nas lojas em shoppings e nos pontos de atendimento instalados em empresas, os horários variam de acordo com a localidade.

"A iniciativa demonstra o quanto valorizamos o contato presencial para o cliente que prefere ser atendido assim em seu dia a dia", afirma em nota Robson Rezende, diretor da rede comercial do banco. "Mesmo com o avanço da nossa estratégia digital, as lojas Santander em todo o País possuem um papel fundamental para os nossos resultados."

O Santander encerrou o primeiro trimestre deste ano com 1,8 mil agências físicas e 1,3 mil pontos de atendimento no País. No total, eram 12,3 mil caixas eletrônicos próprios, rede complementada pelo atendimento via Banco24Horas.