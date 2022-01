O banco espanhol Santander passa a emitir cartões de crédito American Express no Brasil. De acordo com o banco, serão três versões: Gold, Platinum e Centurion, este último restrito a clientes convidados. Com a novidade, o Santander se une ao Bradesco em um seleto grupo de emissores de cartões com a bandeira, voltada a clientes de alta renda.

Os novos cartões farão parte do Esfera, um programa de benefícios do Santander. Além disso, os clientes terão desconto em produtos e serviços. "A parceria com a American Express é estratégica para ampliarmos nosso posicionamento e nosso portfólio de benefícios no mercado de alta renda, que buscam e valorizam atendimento exclusivo", afirma Rogério Panca, diretor de cartões do Santander.

Leia Também Neobancos crescem em cartões, mas ainda seguem distantes dos bancões

A cada compra, os cartões American Express emitidos pelo banco darão pontos que não expiram. Os cartões Gold gerarão 1,2 ponto a cada dólar gasto, enquanto o Platinum terá acúmulo de 2,2 pontos por dólar gasto. Os pontos poderão ser transferidos, na mesma proporção, para o Membership Rewards, programa de fidelidade da American Express.

Com o acordo, o programa de pontuação Esfera vai ganhar novos parceiros internacionais, como a Delta Airlines, a Airfrance e as redes de hotéis Hilton e Marriot Bonvoy. Os clientes também terão acesso às 340 salas da American Express em aeroportos de 58 países, e benefícios como descontos em restaurantes e no aluguel de carros. "A nova parceria com o Santander marca um momento importante em nossa história no Brasil e nos ajuda a consolidar nossa estratégia de crescimento futuro no mercado", complementa a diretora da American Express no Brasil, Carolina Lamiaux.

O Santander é o quarto maior emissor de cartões no Brasil por volume de transações, de acordo com dados da consultoria CardMonitor com base nos números dos nove primeiros meses do ano passado. O banco tem uma fatia de 12,4% do mercado, se considerados os cartões com bandeiras Visa, Mastercard, Elo e Amex, atrás apenas de Banco do Brasil, Bradesco e do líder Itaú. Segundo dados divulgados pelo Santander no balanço do terceiro trimestre de 2021, a instituição teve lucro líquido gerencial (que desconsidera o ágio de aquisições) de R$ 4,3 bilhões, alta de 12,5% em um ano e de 4,1% em um trimestre