‘Se o Pix leva a uma renúncia de receitas, faz parte’, diz presidente do Itaú

O presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, disse não estar preocupado com a perda de receitas, como aquelas relacionadas ao avanço do Pix, que substitui gratuitamente operações antes pagas, como transferências monetárias por DOC e TED.

"Se o Pix leva a uma renúncia de receitas, faz parte, nós já renunciamos no ano passado, e o guidance (previsão) para 2022 já considera esse impacto", afirma.

O banco ainda está em estágio inicial do desenvolvimento do crédito via Pix, produto que o banco protocolou na área especial de testes do Banco Central. Segundo Maluhy, novidades sobre o Pix devem surgir nos próximos meses. "O Pix veio para ficar. Não brigamos com o que é bom para o cliente", disse o presidente do Itaú Unibanco.

A base de clientes do Itaú teve o maior crescimento dos últimos 10 anos em 2021, com importante impulso das contas 100% digitais. Na avaliação do executivo responsável pelo banco de varejo, André Rodrigues, o custo de aquisição de novos clientes é o menor da história da instituição, fato que atribui ao aumento da abertura de contas digitais e aos investimentos em tecnologia. No balanço do quarto trimestre de 2021, divulgado nesta quinta-feira, 10, o banco superou as expectativas do mercado e anunciou lucro de R$ 7,1 bilhões entre outubro e dezembro, e um total de R$ 26,9 bilhões no ano completo.

Alta nos juros

A elevação da taxa básica de juros, que saiu de 2% e caminha para superar 12% neste ano, tem impacto negativo da ordem de R$ 2 bilhões na margem financeira com o mercado do Itaú Unibanco, estima Maluhy.

Durante conferência com investidores e analistas nesta sexta-feira, 11, o banco informou que o crescimento das despesas previsto para este ano - de 3% a 7% - virá da expansão do investimento em tecnologia e novos negócios. Os custos para rodar a operação do banco não devem crescer, ficando estáveis este ano. "Fechamos o ano com 25% das plataformas modernizadas e devemos fechar 2022 com 50% das plataformas modernizadas", disse Maluhy, ao falar sobre a transformação digital.

O Itaú Unibanco terminou 2021 com 14 mil pessoas na área de tecnologia, mas sem impacto relevante na estrutura de custos, pois o banco está ficando mais eficiente. O banco informou ainda que mais de 60% das vendas são feitas por canais digitais.

Na avaliação do banco, a taxa de inadimplência deve ter alta em 2022, mas pode se estabilizar mais para o final do ano. No quarto trimestre, a taxa de calotes já teve alta em linhas de pessoa física, indicando a tendência de avanço pela frente. O Itaú projeta contração de 0,5% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2022.

Escritórios de investimentos

O Itaú Unibanco ganhou mercado no segmento private e também no mercado de investimentos para o varejo em 2021, de acordo com Maluhy. Ele disse que a rede de escritórios de assessoria do banco deve chegar a mais 20 cidades neste ano, com profissionais contratados do banco, e não agentes autônomos. "O nosso plano era abrir 90 escritórios em um formato parecido com o modelo de autônomos, estamos em 20 cidades e devemos expandir em mais 20, devemos ter 120, 130 escritórios", disse.

O banco já tem 400 mil clientes no segmento. Hoje, o Itaú conta com um aplicativo próprio para investidores de varejo, o Íon, criado em 2021. Com a recente aquisição da corretora digital Ideal, o plano da instituição é conquistar novos escritórios de agentes autônomos.

Apesar dos esforços para ampliar sua presença no segmento de investimentos de pessoas físicas, o Itaú Unibanco ainda não definiu o que fará com a fatia adicional da XP Investimentos que comprará neste ano. O preço que será pago ainda está em negociação, e a expectativa é de que o negócio seja concluído em 30 ou 60 dias. Em 2020, o banco anunciou a segregação da fatia de 41% da XP que possuía, entregando-a diretamente a seus acionistas com a criação de uma nova empresa, depois fundida à própria XP. A cisão veio diante da competição entre o banco e a XP pela captação de investidores de varejo, impulsionadas por comerciais e ações de marketing de parte a parte.

Corte de custos

O Itaú Unibanco informou que conseguiu cortar custos sem sacrificar os investimentos do banco. Em 2021, o investimento em tecnologia subiu R$ 600 milhões em relação a 2020, e R$ 1,3 bilhão nas plataformas de negócios. Ao mesmo tempo, as despesas operacionais essenciais tiveram redução de R$ 1,6 bilhão. "Os custos devem permanecer absolutamente sob controle", disse Maluhy.

Por outro lado, o executivo ressaltou que o banco espera que 2022 seja um ano "pouco menos intenso" no crescimento do crédito do que foi em 2021.