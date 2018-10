Clientes do McDonald’s poderão comprar refeições com Sem Parar

A Sem Parar, empresa de pagamento automático controlada pela americana FleetCor, vai anunciar nesta terça-feira, 29, um acordo com o McDonald’s. Pelo acordo, os clientes da rede de fast food poderão pagar as refeições utilizando as tags da Sem Parar.

A iniciativa prevê a instalação do sistema, nos próximos meses, em todas as unidades da rede que possuem Drive-Thru.

Em nota, o presidente da Sem Parar, Fernando Yunes, disse que o acordo é estratégico para as duas empresas, líderes e referências em seus setores, e marca a entrada do Sem Parar em um novo segmento de mercado, ampliando o portfólio de soluções urbanas para os seus mais de 5,5 milhões de clientes. No caso do McDonald’s, gera comodidade única aos clientes e maior velocidade na operação de Drive-Thru.

“O consumidor pode escolher onde comprar e como pagar. Isso dá a ele uma experiência de consumo consistente”, afirma Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, em comunicado.