Sérgio Rial deixa comando do Santander Brasil e será substituído por Mario Opice Leão

O Santander Brasil anunciou nesta terça-feira, 27, que o executivo Sérgio Rial deixará a posição de diretor-presidente, assumindo a presidência do conselho de administração a partir de 1.º de janeiro de 2022. Rial será sucedido pelo atual vice-presidente da área de empresas, Mario Roberto Opice Leão. O executivo também será indicado para uma vaga no conselho de administração.

Graduado pela Escola Politécnica de São Paulo, Opice Leão acumula passagens pelo Citibank, Goldman Sachs e Morgan Stanley e é membro do comitê executivo do banco há quatro anos. Segundo fato relevante, Rial permanecerá também no conselho do Grupo Santander na Espanha.

Como parte do movimento de sucessão anunciado, Álvaro de Souza, atual presidente do conselho de administração, por sua vez, deixará o cargo, mas permanecerá como membro independente do conselho na Espanha.

América do Sul

Na diretoria regional para a América do Sul, Rial será substituído por Carlos Rey de Vicente, atual vice-presidente de finanças e também integrante do comitê executivo do Santander.

Segundo a empresa, tendo trabalhado anteriormente na Divisão América do próprio Santander, é um grande conhecedor da região e do mercado brasileiro, no qual já trabalha há mais de sete anos.

Para o conselho de administração da companhia, acrescenta o banco, serão ainda indicados o atual vice-presidente e diretor financeiro (CFO) do Banco, Angel Santodomingo, e Alberto Monteiro, atual vice-presidente da área de fortunas. As posições executivas dos dois executivas no comitê executivo permanecem inalteradas.