Serviços de nuvem Red Hat oferecem agilidade, segurança e flexibilidade para as empresas

A jornada de uma empresa para a nuvem não deve – nem pode – ser complexa. Para se valer da grande flexibilidade da cloud e usá-la como um ambiente propício para desenvolver aplicativos de negócios funcionais e flexíveis, como e onde quiserem, os desenvolvedores e companhias querem passar longe da complexidade; desejam, sim, contar com processos fáceis e cômodos, bem gerenciados e seguros.

Querem, se for necessário, contar não com apenas uma, mas com várias nuvens, em várias localizações, com a liberdade de mover suas aplicações de uma para outra. Criar oportunidades para se manter relevante no mercado e se destacar da concorrência, portanto, tem que ser um processo suave e o menos complicado possível. A tecnologia não pode brigar com a inovação. Precisa, sim, apoiá-la.

É precisamente para isso que o Red Hat Managed Cloud Services oferece um leque de serviços e funcionalidades, atuando como um poderoso apoio da disrupção nos negócios com soluções baseadas em nuvem. A plataforma, que conta com a expertise da Red Hat, líder global no fornecimento de soluções open source, é adaptável sob medida para as companhias que estão na jornada de construir e implantar aplicações de negócios estratégicos.

O ecossistema oferece serviços administrados de plataforma na nuvem, dados e aplicações hospedadas/gerenciadas. Dessa forma, os times de desenvolvimento podem focar no que realmente importa – a criação e os testes –, sem se preocupar com questões envolvendo a estrutura.

Todo o conceito é baseado em quatro pilares principais, de acordo com Juan Carlos Cepeda, arquiteto de Soluções especialista em OpenShift na Red Hat para a América Latina. O primeiro, e um dos principais, explica ele, é reduzir a complexidade e oferecer a disponibilidade em níveis praticamente totais, de forma ininterrupta, consistente e responsável.

“O Red Hat Managed Cloud Services oferece uma infraestrutura totalmente administrada com um acordo de nível de serviços (SLA) de 99,95% de disponibilidade e operações diárias respaldadas por suporte de Engenharia de Confiabilidade de Sites (SRE) de especialistas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que as equipes possam simplificar as operações e concentrar os recursos para fazer com que os negócios cresçam”, destaca o especialista.

Dessa forma, as equipes de DevSecOps ficam totalmente liberadas da gestão contínua dos serviços de cloud, tanto da estrutura quanto de ferramentas. “Passam, portanto, a estar com um olhar totalmente livre para o negócio”, pontua Cepeda. Este é o segundo pilar: foco no core do negócio, a partir do desenvolvimento de novas soluções.

O uso de diferentes nuvens e localizações, de hospedagem e acesso de dados é a terceira base da solução, de acordo com o especialista. “Isso dá aos desenvolvedores o poder de implementar, desenvolver e testar aplicações mais rapidamente e em escala, continuamente, em qualquer situação e local.” Já o quarto pilar é justamente o de flexibilidade, com o uso de nuvem híbrida, no desenvolvimento de aplicações nativas a esses ambientes.

De acordo com Cepeda, isso é possível porque o Red Hat Cloud Services trabalha com diferentes provedores (Microsoft, AWS, IBM, entre outros), integrando-os por meio do Red Hat OpenShift (plataforma de desenvolvimento e implantação de aplicativos), tornando todo o processo confiável e bastante seguro.

Essa agregação é organizada por meio de kubernetes, um sistema pelo qual cada aplicação e os arquivos que ela requer para funcionar, os chamados containers, podem ser perfeitamente integrados, geridos e executados.

“Essa experiência, bastante consistente, é orquestrada pela plataforma da Red Hat, também líder em kubernetes empresariais”, afirma o especialista. “Ao implementar uma plataforma de containers completa, é preciso acoplar muitos projetos de código aberto, componentes de terceiros, ou camadas de serviços, o que gera um grande esforço de integração”, relaciona.

Aumentar a eficiência dessas operações de forma automatizada – sem sacrificar a segurança ou a estabilidade, e acelerando a produtividade do desenvolvedor ao incluir o suporte e as operações, o monitoramento, os serviços e as ferramentas para o desenvolvimento dos aplicativos que fazem toda a diferença para os negócios – é, finaliza Cepeda, o grande diferencial do ecossistema Red Hat.