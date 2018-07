Setor aéreo espera retomada puxada por viagens corporativas para este ano

Depois três anos considerados fracos pelos principais executivos do setor, as companhias aéreas do País preveem um 2018 de retomada. A recuperação deverá ser puxada principalmente pelo segmento corporativo, o mais rentável e que já começou a ganhar tração no último trimestre de 2017.

A Gol, por exemplo, maior empresa do mercado doméstico no Brasil, projeta aumentar sua oferta em até 3% para responder ao aquecimento da demanda. Segundo estimativas preliminares, essa alta ficou em 0,5% no ano passado. Durante a grave crise financeira e de demanda pela qual passou, a companhia reduziu sua frota média de 129 aviões, em 2015, para 116, em 2017. Agora, projeta elevar para 118 neste ano.

Na Latam, a previsão é de uma oferta doméstica até 4% maior em 2018, após uma queda de 4% em 2017. “Claramente, a partir de abril deste ano, voltaremos a crescer no Brasil”, diz o presidente da empresa no País, Jerome Cadier. “Em 2017, a demanda doméstica foi se consolidando e agora olhamos para 2018 como um ano mais positivo internamente. No internacional, a recuperação já vem de antes”, acrescenta.

Recuperação. O executivo da Latam destaca que o segmento corporativo – cujas tarifas são mais caras por serem compradas com menor antecedência – sofreu muita oscilação no primeiro semestre de 2017 e começou a se consolidar no fim do ano. “No quarto trimestre, o segmento ficou mais firme, com semanas seguidas de crescimento na comparação com 2016. Mas são taxas de 3% a 4%, não de 15%.”

Com a crise brasileira, o segmento corporativo chegou a registrar queda de 6,3% e 4,7% no número de passagens vendidas para voos nacionais em 2015 e 2016, respectivamente.

Já nos nove primeiros meses do ano passado, a alta foi de 6,2%, segundo a Associação Brasileira de Viagem Corporativa (Abracorp). “Com uma maior confiança, as empresa brasileiras começaram a retomar seu ritmo de consumo, o que teve um impacto direto no setor aéreo. Já vemos melhora em setores como farmacêutico, financeiro e de agronegócios”, diz o diretor executivo da entidade, Gervasio Tanabe.

Também para o presidente da Azul, John Rodgerson – o único que considera que 2017 já foi um ano bom, em razão da abertura de capital da empresa, que arrecadou R$ 2 bilhões –, 2018 será mais sólido porque grande parte dos setores da economia está saindo da crise, elevando a demanda corporativa. “O ano passado foi bom, no primeiro semestre, por causa da safra, mas agora estamos vendo outras indústrias indo bem. Não é mais algo isolado”, diz.

O presidente da Avianca, Frederico Pedreira, entretanto, afirma que a retomada da indústria aérea deverá ficar mais para o fim de 2018 e o início de 2019. “O ano passado foi um pouco melhor que 2016, que foi o ano mais difícil. A forma como estamos trabalhando é que 2018 será de transição, melhor que 2017, mas não forte como acontecia em 2009 ou 2010.”

Em 2017, a demanda doméstica cresceu 3,51%, após queda de 5,47% em 2016, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) divulgados ontem.

Desafios. O especialista no setor aéreo André Castellini, sócio da consultoria Bain & Company, destaca que há indicativos de que 2018 começou “muito bem” no setor aéreo, tanto no segmento corporativo quanto no de lazer. Ele também afirma que a melhora começou no segundo semestre do ano passado, mas não de uma forma “muito brilhante”.

Castellini frisa que, assim como os demais setores da economia, a indústria aérea pode sofrer depois do carnaval, conforme as eleições se aproximarem. “Tudo deve ficar um pouco parado, esperando uma definição do cenário político. Se a perspectiva política piorar, pode haver impactos no câmbio e, consequentemente, no preço do petróleo.”

Procurada, a Gol não comentou o assunto por estar em período de silêncio.

Jerome Cadier, presidente da Latam

‘Infraestrutura será desafio'. Em 2018, os desafios estão mais relacionados à infraestrutura. No aeroporto de Congonhas, dificilmente teremos mais voos. O terminal está absolutamente tomado durante a semana. Guarulhos é outro que está chegando perto de sua capacidade nos horários de pico. Então você acaba tendo horários de 2h ou 3h da manhã, que não são muito bons. O desafio é crescer com gargalos de infraestrutura, especificamente em São Paulo, que é onde grande parte do mercado corporativo está presente e um mercado-chave para a Latam, pois é nosso hub (terminal de conexão) internacional.

John Rodgerson, presidente da Azul

‘Principal risco é a eleição’. Estou mais otimista com o País para o ano de 2018. É claro que o combustível aumentou um pouco, mas temos de lembrar que combustível mais alto é bom para o País, para a Petrobrás. Uma coisa que é ótima é a queda de juros, que deixou as empresas aéreas menos alavancadas e tem ajudado muito o fluxo de caixa. A demanda corporativa está chegando, sentimos isso desde agosto, setembro do ano passado. Isso mostra que as pessoas voltaram a trabalhar e investir. Acho que nosso principal risco para 2018 é que a eleição vai trazer muita volatilidade para o mercado.

Frederico Pedreira, presidente da Avianca

‘Retomada virá só no fim do ano'. O ano de 2018 será de transição, melhor do que 2017, mas não forte como acontecia em 2009, 2010. Vemos retomada mais para o fim de 2018 e o início de 2019. Ainda existem dúvidas políticas que precisam ser resolvidas para dar um pouco mais de confiança ao consumidor e também ao investidor estrangeiro. O grande motor da aviação no Brasil é o segmento corporativo, que está deprimido há quase quatro anos. O cliente corporativo é o que compra as passagens mais caras e, sem dúvida, ajuda a equilibrar as contas de uma companhia aérea. E isso ainda não aconteceu.