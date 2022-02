'Sheik do Bitcoin' tem carro de R$ 3 mi apreendido em São José dos Campos

SOROCABA – Uma operação da Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira, 17, um carro de luxo avaliado em R$ 3 milhões de um jovem que se apresenta como ‘Sheik do Bitcoin’ em suas redes sociais. Além de um McLaren, considerado um dos carros mais caros do mundo, os policiais apreenderam uma Range Rover e um automóvel Ford Ka. A defesa de Gabriel Rodrigues informou que ele não chegou a ser preso ou detido.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, Rodrigues é investigado por meio de um inquérito aberto pelo 2º Distrito Policial de São Caetano do Sul, na região metropolitana da capital, para apurar os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. O jovem é acusado de desviar dinheiro em esquema de pirâmide e de moedas virtuais, o que sua defesa nega.

Segundo a SSP, policiais civis de São Caetano do Sul, com apoio de agentes do Departamento de Investigações Criminais, Grupo de Operações Especiais (Goe) e da Polícia Civil de São José dos Campos realizaram diligências em dois endereços do município – a residência e o escritório do suspeito, e apreenderam vários objetos, além dos veículos. Conforme a pasta, as investigações prosseguem.

A defesa de Rodrigues disse que a investigação apura supostas irregularidades na compra da McLaren e que tudo será devidamente esclarecido.