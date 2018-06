Sistema do Santander fica fora do ar nesta quarta-feira

O sistema do Banco Santander ficou fora do ar desde a começo da manhã desta quarta-feira, 28. A pane afetou a realização de operações bancárias, como pagamentos com cartões de crédito e débito, saques em caixa eletrônico, além de consultas e operações pela internet, via aplicativo e site do banco.

Na internet, clientes reclamam das dificuldades para acessar o sistema do banco e realizar operações nesta quarta-feira.

A gerente de TI Karla Stein conta que não conseguiu pagar pelas compras do supermercado. Ela foi até o Carrefour da Avenida Ricardo Jafet, na região da Saúde, zona sul da capital, e descobriu o problema no caixa. "Fui pagar as contas e o cartão não passou, nem de débito e nem o de crédito", afirma.

Aconselhada por uma funcionários do supermercado a retirar o dinheiro no caixa eletrônico do banco, localizado dentro do estabelecimento, Karla Stein também não conseguiu. "Cheguei lá e já estavam outros dois clientes que não conseguiram tirar o dinheiro também", ela afirma.

Karla ficou sem dinheiro até para tirar o carro do estacionamento do Carrefour. "Comentei com o segurança, 'moço, você não entendeu, não tenho dinheiro para nem pagar o estacionamento, não tenho nada", conta ela, que foi liberada pela gerência do supermercado.

Procurado, o banco Sandander informa por sua assessoria de imprensa que houve problemas pontuais no sistema do banco nesta quarta-feira. Sem entrar em detalhes sobre a natureza exata da falha, afirma apenas que o motivo envolveu oscilações elétricas e que os serviços já estão sendo normalizados.