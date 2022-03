Starbucks anuncia meta de redução copos de plástico até 2025

A cafeteria americana Starbucks anunciou nesta terça-feira, 15, a meta de reduzir o uso de copos de plástico até 2025, em um esforço para se tornar uma empresa mais sustentável. Os primeiros países a adotarem os copos reutilizáveis como padrão serão Estados Unidos e Canadá, a partir de 2024, segundo os planos anunciados pela empresa.

O Starbucks trabalha com três modelos para a substituição dos copos descartáveis: a oferta opcional de copos reutilizáveis para os clientes, a substituição de 100% dos copos de plástico por reutilizáveis e o estímulo para consumidores levarem seus próprios copos para a cafeteria. A empresa ainda precisa avaliar os custos dessas estratégias, como o uso de água em lavatórios oferecidos nas suas unidades, bem como a aceitação do público.

Leia Também Os benefícios do café para a sua saúde

Para fazer a mudança, a companhia testa o uso de copos reutilizáveis com desconto no preço para o consumidor, bem como preços mais altos para quem opta por copos descartáveis. Testes-piloto diferentes são realizados na Coreia do Sul, no Japão, em Cingapura, em Seattle (EUA) e em Shanghai (China).

“Definimos uma aspiração ousada de nos tornar uma empresa positiva em termos de recursos – armazenar mais carbono do que emitimos, eliminar resíduos e conservar e reabastecer mais água doce do que usamos. Essa aspiração incluía estabelecer metas ambiciosas para 2030 para reduzir pela metade nossas pegadas de carbono, água e resíduos”, disse Michael Kobori, diretor de sustentabilidade da Starbucks.

O Starbucks oferece copos reutilizáveis com desconto desde os anos 1980. No entanto, devido à pandemia de covid-19, que trouxe a necessidade de medidas sanitárias para conter a propagação do vírus, a empresa deixou de oferecer copos reutilizáveis em 2020, voltando apenas em meados de 2021.