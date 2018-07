Starbucks testa venda de café a 1 dólar, diz Wall Street Journal A cadeia Starbucks testa nos Estados Unidos a venda de café a 1,00 dólar e de refis para a bebida, afirmou a edição desta quarta-feira do Wall Street Journal. Segundo o jornal, a Starbucks realiza os testes com café de "bule" em suas lojas na área de Seattle. Nos EUA, o preço da bebida varia de 1,50 a 4,00 dólares, dependendo do tamanho e do sabor. A empresa não estava imediatamente disponível para comentar a notícia, mas a matéria do jornal citava uma porta-voz. As ações da Starbucks perderam cerca de metade do seu valor no último ano, em meio a temores sobre gastos do consumir norte-americano, excesso de expansão da rede e competição de rivais, como o McDonald's, que passou a vender café. A Starbucks tem cerca de 15 mil lojas pelo mundo, sendo mais de 10 mil nos EUA. A rede também está presente no Brasil.