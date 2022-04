Startup de marketing Brivia compra 100% da agência Heads Propaganda

A martech (startup do setor de marekting) Brivia comprou 100% da agência Heads Propaganda, fundada há cerca de 30 anos em Curitiba. Com o negócio, que não teve o valor revelado, a Brivia passa a faturar R$ 200 milhões por ano e a ter 450 funcionários. O acordo, que envolveu pagamento em dinheiro, também tornou Cláudio Loureiro, da Heads, acionista da holding Brivia.

Segundo Loureiro, a operação serve para fortalecer tanto a Brivia quanto a Heads. A agência, explica ele, continuará a funcionar de forma independente, mas passará a ter uma oferta mais variada de produtos de tecnologia e de comunicação digital por fazer parte de um grupo nascido nessa “nova era” da comunicação. Entre os clientes atuais da Heads destacam-se Positivo Tecnologia, Energisa e Banco Original.

A busca por uma atuação mais digital é comum a todas as agências de publicidade atualmente, de acordo com Loureiro. “Os grandes grupos de comunicação, quando precisam de um conhecimento mais digital, muitas vezes buscam parcerias com empresas internacionais que fazem parte do mesmo conglomerado. Eu decidi fazer o contrário: trazer todo esse conhecimento para dentro de uma agência tradicional.”

Embora tenha sido criada em Curitiba, a maior parte das operações da Heads hoje estão em São Paulo. Segundo o ranking de agências de publicidade do Cenp/Meios para o ano de 2021, a Heads Propaganda é a 41.ª maior empresa do setor no País; no ano anterior, a companhia estava na 30.ª posição, na mesma lista.

Apetite por aquisições

Este não é o primeiro movimento de compras de negócios tradicionais da Brivia no Sul do País. Em 2019, a companhia anunciou uma fusão com a Dez Comunicação, do Rio Grande do Sul. Em 2020, a companhia adquiriu a A2C, de Santa Catarina. Em comunicado sobre o negócio com a Heads, o CEO do grupo Brivia, Marcio Coelho, afirmou ter mais aquisições no radar.

A aquisição da Heads pela Brivia foi costurada pelos escritórios BMA Advogados e CMT.