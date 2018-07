Su??a, Cor?ia do Sul e Taiwan reduzem as taxas de juros O Banco Nacional da Su??a cortou a taxa de juro de refer?ncia da economia em 0,50 ponto percentual, citando as condi??es mais apertadas da economia e prometeu continuar monitorando a situa??o dos mercados financeiros, a qual, em sua opini?o, piorou. A nova banda de oscila??o para a taxa Libor em francos su??os em tr?s meses, taxa de refer?ncia su??a, ? agora de zero a 1% ao ano. O banco central su??o disse que mant?m o centro da banda (0,5%) como meta.O banco su??o prev? contra??o da economia em 2009 de 0,5% a 1%. A taxa de infla??o deve cair para a m?dia de 0,9% em 2009 e para 0,5% em 2010. Anteriormente, o BC su??o estimava a taxa de infla??o em 1,9% em 2009 e em 1,3% em 2010.Cor?ia do SulO Banco do Cor?ia do Sul (BOK, na sigla em ingl?s, banco central do pa?s) tamb?m anunciou nesta quinta-feira um corte de 1 ponto porcentual na taxa b?sica de juros, para 3% ao ano, prevendo profunda desacelera??o da economia nos pr?ximos meses e enfraquecimento da infla??o, em meio ?s turbul?ncias do mercado financeiro global. Com o ?ltimo corte, os custos dos empr?stimos atingiram n?veis recorde de baixa. O banco central sul-coreano j? havia cortado a taxa de juros em 1,25 ponto porcentual, em quatro decis?es, entre outubro e novembro deste ano.TaiwanO banco central de Taiwan anunciou corte de 0,75 ponto percentual em sua principal taxa de juro, a redu??o mais profunda em 26 anos. O corte ? o quinto seguido desde setembro, resultado do esfor?o da institui??o para impulsionar a economia do pa?s diante da desacelera??o econ?mica global. Incluindo a a??o de hoje, as taxas j? foram reduzidas em 1,625 ponto percentual desde setembro."Os riscos para o desempenho da economia no primeiro semestre de 2009 permanecem elevados", disse o Banco Central da Rep?blica da China (Taiwan) em nota ap?s encontro trimestral de pol?tica monet?ria. "Nossa pol?tica monet?ria de flexibiliza??o do juro e o est?mulo do governo ir?o ajudar a economia", acrescentou. As informa??es s?o da Dow Jones.