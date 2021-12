SulAmérica anuncia compra da Sompo Seguros por R$ 230 milhões

A SulAmérica anunciou nesta quinta-feira, 30, a compra da Sompo Seguros por R$ 230 milhões. A companhia, subsidiária do Grupo Sompo Holdings, um dos maiores grupos seguradores do Japão, atende no Brasil cerca de 116 mil beneficiários, com presença no estado de São Paulo.

"A transação reforçará ainda mais a posição de relevância da SulAmérica na cidade de São Paulo e região metropolitana, reafirmando a estratégia de crescimento no segmento de Saúde e Odonto, adicionando cerca de R$ 650 milhões anuais em receitas e contribuindo de forma relevante para os resultados da Companhia, inclusive por meio das sinergias operacionais que serão viabilizadas", diz o fato relevante.

O fechamento da compra de 100% da Sompo Saúde depende de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes.