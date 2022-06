Suzano anuncia intenção de construir fábrica de R$ 600 milhões no Espírito Santo

A Suzano informou nesta quinta-feira, 30, a intenção de construção de uma fábrica de papel “tissue”, para conversão em papel higiênico e papel toalha, no município de Aracruz, no estado do Espírito Santo, com capacidade de 60 mil toneladas por ano. A companhia estima um investimento na ordem de R$ 600 milhões e um período de implantação de aproximadamente dois anos.

O negócio vem para reforçar o segmento de varejo da Suzano, área na qual a gigante de papel e celulose entrou em 2018. A companhia atua com as marcas Mimmo e Floral, entre outras, na área de higiene e limpeza. A fábrica está alinhada com essa estratégia de ir além das commodities.

A Suzano é hoje líder global em produção de celulose de fibra curta. Este não é o único projeto hoje em desenvolvimento pela companhia: em maio do ano passado, ela anunciou a construção de uma fábrica de quase R$ 15 bilhões, com capacidade para produzir 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano, em Mato Grosso do Sul.

"A Suzano pretende realizar o investimento utilizando o saldo de créditos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que possui no estado, o que dependerá de apresentação de projeto específico e autorização das autoridades competentes", informa a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A efetiva implementação da nova fábrica está sujeita à aprovação dos órgãos internos da companhia, inclusive do conselho de administração, bem como da efetivação dos contratos com os respectivos fornecedores, de acordo com o comunicado.