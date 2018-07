TCU decide não suspender acordo de leniência da Odebrecht com a União

BRASÍLIA- Apesar de insatisfação interna, o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira, 11, não suspender o acordo de leniência da Odebrecht com a União. Em votação com quórum reduzido, cinco ministros foram unânimes ao rejeitarem o pedido feito pela equipe técnica do tribunal na segunda-feira, 11, horas após o anúncio da assinatura do acordo pela Advocacia-Geral da União (AGU) e da Controladoria-Geral da União (CGU) no valor de R$ 2,72 bilhões.

A alegação dos auditores da secretaria que acompanha acordos de leniência é a de que houve sonegação de informações por parte da CGU e da AGU apesar de os órgãos terem assumido, por escrito, um compromisso de enviar os documentos para análise prévia da Corte de Contas antes da assinatura. A unidade técnica queria a suspensão do acordo até a análise no TCU, que tem se julgado competente para fiscalizar leniência.

O ministro relator na sessão, Marcos Bemquerer, em substituição ao relator original, Bruno Dantas, disse que, como o acordo já foi assinado, houve perda de objeto em relação ao pedido e disse que é possível medir o prejuízo no momento. “É mais proveitoso dar prosseguimento normal ao processo e usar as informações que constam do acordo para agilizar e melhorar nossas apurações nos processos no TCU”, opinou.

Bemquerer disse também que não era o momento de analisar as questões relacionadas “ao possível descumprimento do compromisso firmado pela CGU e pela AGU e aos relatos de obstrução ao livre exercício da fiscalização, por entender que o assunto precisa ser melhor examinado, em um contexto de maior clareza sobre eventuais danos que isso possa ter causado”. O ministro, no entanto, opinou que o TCU deve acompanhar acordos de leniência e foi um dos que defendeu os auditores e disse que “as competências dessa casa não pode ser limitadas, embaraçadas ou condicionadas por seus jurisdicionados”.

Governo. Segundo o ministro Marcos Bemquerer, o governo federal disse ao Tribunal de Contas da União (TCU) que havia urgência para conclusão do acordo de leniência da Odebrecht nesta semana. Ele disse que, para o governo, o acordo precisava sair para que a empresa tivesse o desbloqueio judicial de bens e recursos e, assim, pudesse manter a capacidade de pagamento.

Ele destacou que AGU e a CGU alegaram que "havia uma urgência por interferência na esfera judicial", ao justificarem o motivo de não terem enviado o acordo para análise prévia do TCU. A explicação é que um bloqueio de recursos e bens da empresa estava suspenso a pedido da AGU sob a justificativa de estar sendo negociado o acordo de leniência, mas a justiça deu um ultimato de que não poderia manter o bloqueio suspenso por mais tempo.

"A empresa tem pagamentos vencendo e as ações na Justiça estão bloqueando esses bens e recursos, que só podem ser utilizados com aval da AGU porque a União está acionando a empresa por conta desses vários débitos. Aí em determinado momento o juiz falou: agora chega. Vai julgar e não liberar mais", disse Marcos Bemquerer sobre o relato que ouviu da AGU.

Grace. A ministra da AGU, Grace Mendonça, esteve no TCU na terça-feira, 10, enviou o acordo de colaboração ao tribunal, após ter se reunido com ministros para defender o acordo e dizer que o espaço de atuação da Corte de Contas de buscar o ressarcimento dos prejuízos ao erário. Marcos Bemquerer disse que a ministra explicou que o envio não foi feito antes porque teria havido uma necessidade de urgência apontada pela AGU. “Eles disseram à Corte que não foi um ato voluntário deixar de enviar essa documentação”.

O ministro José Múcio Monteiro disse que acompanhava o relator “em um voto incômodo” e disse que “nas relações pessoais e humanas gentileza é gênero de primeira necessidade”, ao defender os auditores da secretaria que foram criticados pela AGU e pela CGU em ofício encaminhado na segunda-feira ao TCU.

“Mas essa noite que não foi das mais bem dormidas eu fiquei imaginando as manchetes que poderíamos ler nos jornais de hoje e não queria nunca que o TCU fosse acusado de atrapalhar a volta aos cofres públicos de 2,7 bilhões. O TCU cumpriu seu papel e pelo envio do processo para cá vai continuar a cumprir seu papel. TCU, CGU, MPF todos tem um mesmo papel na sociedade”, disse José Múcio. Apesar da menção ao valor do acordo, a Odebrecht não precisará desembolsar nada além do que já havia se comprometido quando assinou em dezembro de 2016 um acordo de leniência com o Ministério Público Federal do Paraná.

Em ofício, revelado pelo Estado, os ministros da AGU, Grace Mendonça, e CGU, Wagner Rosário, expuseram "preocupações com as reiteradas condutas da área técnica, devidamente autorizadas pelos ministros relatores em procedimentos específicos, que configuram nítido descompasso com as bases que integram o instituto do acordo de leniência pátrio". Ministros internamente defendem a conduta da unidade técnica.

O acordo é o primeiro firmado pela União com uma grande empreiteira envolvida na Lava Jato e politicamente sensível, por ter implicado uma série de políticos em delações premiadas de 77 executivos e ex-executivos. Os valores serão pagos em parcelas anuais ao longo de 22 anos, com a correção pela taxa Selic, devendo sair ao final na faixa de R$ 6,8 bilhões.

Discussão. Apesar de não ter votado no julgamento, por ter se declarado impedido, o ministro Vital do Rêgo, na sessão, disse que enxergava uma “fricção, descompasso ou arritmia entre órgãos de controle e o tribunal em relação à condução e ao rito desse processo” e opinou que é o momento de o tribunal definir “um novo posicionamento” em relação aos acordos de leniência.

“Estamos em via de essa questão ser definitivamente judicializada, e aí um outro ingrediente e uma outra parte haverá de se posicionar, o que nós poderíamos ter feito. Esse relato e esse registro efetivamente é muito importante que se faça no meu entendimento, enaltecendo o trabalho do ministro relator Bruno Dantas, do hoje relator Marcos Bemquerer e da unidade técnica”, disse Vital do Rêgo.