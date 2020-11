Tecnologia ganha o mundo

Existem pelo menos 114 redes comerciais 5G espalhadas pelos cinco continentes, provendo 138 milhões de conexões de alto desempenho, segundo números da associação 5G Americas atualizados até junho. Apenas entre o primeiro e o segundo trimestres de 2020, o crescimento no número de usuários de 5G foi de 116% no planeta. Em um período de crise sanitária tão desafiador, a tecnologia móvel de quinta geração é vista como um dos grandes caminhos-base para reestruturação da economia global na fase pós-pandemia.

Mas também lá fora algumas operadoras optaram por lançar suas redes justamente utilizando a tecnologia de compartilhamento dinâmico de espectro (5G DSS) para acelerar a disponibilidade do 5G, caminho que está sendo seguido pelo Brasil. Hoje, 25 redes 5G no mundo funcionam baseadas em DSS.

Na Alemanha, por exemplo, as duas principais operadoras – Deustche Telekom e Vodafone – aproveitaram frequências que já usam, mas estão ociosas, e que originalmente eram reservadas para 3G ou 4G, para implementar o 5G DSS. A primeira operadora pretende alcançar 99% da população até 2025, enquanto a segunda planeja chegar a 10 milhões de consumidores 5G até o fim do ano.

Nos Estados Unidos, um serviço de 5G com base em DSS foi lançado há dois meses pela operadora Verizon para 200 milhões de consumidores. Compartilhando frequências com o 4G, o 5G DSS se soma a uma cobertura de superbanda larga 5G padrão, em frequências específicas e mais altas, só para a quinta geração – um exemplo de como as tecnologias podem conviver de forma complementar, o que vai ocorrer também no Brasil.

A AT&T, outra das grandes operadoras norte-americanas, também está apostando no DSS, com equipamentos fornecidos por Nokia e Ericsson. “A tecnologia está desempenhando um papel importante enquanto trabalhamos para uma cobertura mais ampla do 5G em todo o país”, diz Igal Elbaz, vice-presidente sênior de tecnologia sem fio da operadora.

Na europa, um dos lançamentos mais importantes de 5g dss se concentra na espanha. A movistar (marca do grupo telefónica) promete mais de 75% de cobertura do país já neste ano, ativando, neste mês, milhares de sites com equipamentos da ericsson.