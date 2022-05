TecToy demite funcionários em fábrica na Grande SP pouco mais de dois anos após a inauguração

Maior fabricante brasileira de brinquedos eletrônicos no início dos anos 90, a TecToy demitiu quase a totalidade dos funcionários da fábrica em Cotia, na Grande São Paulo, pouco mais de dois anos após sua inauguração. A empresa que teve entre seus produtos mais vendidos o Pense Bem e o Atari também opera com dificuldades em sua principal fábrica em Manaus (AM).

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, cerca de 200 trabalhadores foram demitidos na tarde de segunda-feira, 2, mas a entidade só foi comunicada do fato hoje pelos próprios funcionários. “A empresa se nega a negociar”, afirma o presidente do sindicato, Gilberto Almazan, que não conseguiu contatar os dirigentes da empresa.

Ele diz que acionou a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo para acompanhar o tema.

O Estadão tentou contato com a TecToy por meio de telefones, e-maisl e celulares de representantes da empresa, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Os demitidos afirmaram ao sindicato que a empresa alegou falta de semicondutores para a produção de maquininhas de cartões e outros itens eletroeletrônicos, mas não comentou sobre encerramento de atividades.

A TecToy passou por vários problemas a partir do ano 2000, com o aumento da concorrência em sua área de atuação, e buscou várias alternativas de produtos para reconquistar mercado.

Desde 2019, quando foi adquirida por um grupo de investidores, tenta se reerguer, mas a pandemia e agora o conflito entre Rússia e Ucrânia vêm atrapalhando seus projetos, especialmente com a escassez de itens importados, como os chips.