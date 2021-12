Tem voos marcados com a Itapemirim? Veja como remarcar ou pedir reembolso

Após a abrupta interrupção dos seus serviços, a ITA, companhia aérea do grupo Itapemirim, finalmente divulgou novas formas para que as pessoas afetadas pelos cancelamentos dos voos possam buscar remarcações de viagens ou reembolsos. Nesta sexta, 17, a falta de informações causou revolta em passageiros que tinham viagem marcada - ao todo, 514 voos da empresa até 31 de dezembro foram cancelados.

Na tarde deste sábado, 18, a empresa divulgou uma nota na qual afirma que o serviço de atendimento telefônico (pelo número 0800 723 2121) e pelo chat do site foram reestabelecidos. Segundo a empresa, o horário de atendimento é das 6h às 21h. Além disso, a empresa diz que os passageiros podem enviar um e-mail para falecomaita@voeita.com.br com o nome completo e número do localizador de reserva para agilizar o atendimento.

A ITA também informou que os pedidos de reembolso podem ser realizados pelo site da empresa. Para isso o caminho é o seguinte:

1. Clique em Meus Voos

2. Faça o login com o seu usuário e senha

3. Clique na opção Reemissão/Remarcação/Reembolso

4. Selecione o seu ticket

5. Selecione a opção Reembolso

A empresa afirmou também que está trabalhando com outras companhias aéreas, além de acionar o seu braço de transportes terrestres, para acomodar passageiros em novas viagens. A prioridade, porém, será dada para aqueles que estão fora de seus domicílios e precisam voltar para a casa. Para aqueles que tem passagens de ida e volta e estão em sua cidade domicílio, a ITA diz que priorizará o reembolso financeiro.

Ao ser comunicada da suspensão da operação da ITA, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou que a empresa prestasse atendimento integral a todos os clientes lesados – o que não vem acontecendo. A aérea deverá comunicar todos os passageiros, individualmente, sobre cancelamentos de voos, reacomodações e também garantir o reembolso das passagens aéreas comercializadas.

Nas últimas semanas, enquanto a companhia aérea ainda estava em funcionamento, muitas reclamações foram feitas por clientes nas redes sociais e em sites destinados a esse fim. As principais reclamações são relacionadas a atrasos e pedidos de reembolso.

No site Reclame aqui, foram registradas mais de 4 mil queixas desde o início das operações da companhia.

Licença suspensa

Após o anúncio da empresa, a agência reguladora suspendeu a licença da ITA para operar voos. “A segurança das operações aéreas é prioridade da Agência. Devido à paralisação das operações da empresa, a Anac suspendeu o seu Certificado de Operador Aéreo (COA)”, diz a nota da agência.

O Certificado de Operador Aéreo é o documento que comprova que a empresa foi submetida ao processo de certificação da Anac e tem autorização para realizar as operações pretendidas.

A companhia aérea tinha 514 voos programados entre a noite desta sexta-feira e o dia 31 de dezembro, segundo o Sistema de Registro de Operações (Siros) da Anac. Cada voo nas aeronaves da empresa tem capacidade para 162 passageiros.