Tenda sofre estouro de custo de R$ 350 mi e prejuízo vai além do previsto

O balanço da Tenda referente ao quarto trimestre de 2021, divulgado nesta sexta-feira, 11, foi muito pior do que o esperado por analistas do setor de construção. Afetada por estouros nos orçamentos de obras em um nível muito acima do previsto, a companhia reportou prejuízo de R$ 268,5 milhões. Os analistas previam prejuízo de R$ 1 milhão, de acordo com a média das estimativas de seis instituições financeiras consultadas pelo Prévias Broadcast (Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America, Inter, Itaú BBA e JPMorgan).

Três casas projetavam lucro para a companhia, variando entre R$ 6 milhões e R$ 30 milhões. Outras três previram prejuízo, na faixa de R$ 5 milhões a R$ 28 milhões. Em sua apresentação de resultados, a Tenda informou que amargou R$ 350 milhões de estouros de orçamento no quarto trimestre e um total de R$ 532 milhões no acumulado do ano. Isso ocorreu devido ao peso da inflação no setor.

"A disparada nos preços de materiais tornou impossível travarmos para toda obra os preços dos insumos no início de sua execução, e passamos a estar sujeitos a reajustes de custo ao longo do ciclo de execução dos projetos", declarou a administração, em sua apresentação de resultados.

Com isso, o Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou negativo em R$ 216,9 milhões, enquanto a projeção do mercado era para um resultado positivo de R$ 38,2 milhões. A companhia também apresentou uma receita líquida 25% inferior às previsões. A receita atingiu apenas R$ 517,2 milhões, enquanto a expectativa do mercado de R$ 733,2 milhões.

A Tenda fechou o ano com margem bruta ajustada de 20%, patamar distante da meta oficial (guidance), que ia de 26% a 28%. Vale lembrar que a construtora já vinha sentindo o efeito dos aumentos dos custos desde os primeiros meses do ano passado e, por conta disso, a diminuiu a meta de margem bruta ajustada duas vezes: ela estava inicialmente projetada para a faixa de 30% a 32% em 2021, mas caiu para 28% a 30% em agosto, e foi novamente revisada em novembro para 26% a 28%. Nem chegou perto de cumprir.

Já as vendas líquidas ficaram dentro da meta. Elas totalizaram R$ 3,113 bilhões em 2021, dentro da meta, que era de R$ 3 bilhões a R$ 3,2 bilhões.