Tereza Cristina anuncia que criará Câmara Setorial de Carnes

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou a representantes do setor de proteína animal que criará a Câmara Setorial de Carnes. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 23, pelo Twitter do ministério, logo após a realização de uma reunião previamente agendada entre Tereza Cristina e o presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), Péricles Salazar.

Segundo a postagem na rede social, temas como melhora no diálogo e transparência foram abordados e, disse a ministra, "para isso eu vou fazer a Câmara Setorial de Carnes, vai ser uma câmara só e vocês nos ajudem a dizer o que o setor precisa".

Até o momento, as câmaras setoriais são geridas separadamente, como a da Cadeia Produtiva da Carne Bovina, e a de Aves e Suínos. No entanto, o objetivo da ministra é criar uma única câmara, mais fortalecida e que contemple diversos tipos de proteína animal.

Ainda de acordo com o tuíte, Tereza Cristina falou sobre a adoção de medidas de autocontrole entre os frigoríficos. "O processo inicial é de vocês; vocês é que têm que cuidar, é que são responsáveis. Se a gente chegar numa auditoria e comprovar que tem coisa errada as punições serão mais fortes, caneta pesada", afirma a publicação no Twitter da pasta.

Ao Broadcast Agro, a assessoria de imprensa da ministra acrescentou que Tereza pretende enviar uma regulamentação ao Congresso Nacional ainda neste semestre sobre a questão do autocontrole no setor de proteína animal, mas não começará pelas carnes. Possivelmente, o tema começará a ser abordado pelo segmento leiteiro.