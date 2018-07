Tesla aumenta preços na China após guerra comercial afetar montadoras

A montadora norte-americana Tesla elevou os preços de seus carros Model X e S em cerca de 20% na China, sendo a primeira empresa dar tal passo no maior mercado automotivo do mundo em resposta ao crescimento das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

A medida é a mais recente indicação de quanto as tarifas chinesas mais altas sobre certas importações norte-americanas vão ser repassadas para os compradores, com a expectativa de que outras montadoras sigam o exemplo ou transfiram uma parcela maior da produção para a China.

“É apenas o primeiro capítulo dessa história”, disse James Chao, analista da consultoria IHS Markit, que espera que mais empresas globais sejam prejudicadas por essa disputa comercial.

A China anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre importações de diversos produtos dos Estados Unidos, incluindo carros, após o presidente norte-americano, Donald Trump, impor tarifas sobre o equivalente a US$ 34 bilhões de produtos chineses.

As tarifas chinesas devem prejudicar montadoras, empresas que fabricam componentes industriais nos Estados Unidos e produtores de soja, uísque e de outros itens agrícolas.