Tesla trabalha em parceria com a Vale em busca de níquel

A Tesla está fechando parceria plurianual com a brasileira Vale S.A. para ter acesso a mais níquel - a Rússia é um dos maiores produtores de níquel no mundo, essencial para as baterias de carros elétricos, e a invasão à Ucrânia afetou diretamente o mercado.

O acordo com a Vale, que ainda não foi anunciado, cobre níquel proveniente do Canadá, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram sob condição de anonimato à Bloomberg. O acordo com a Vale é um de muitos fechados no último ano.

De acordo com a Vale, a companhia possui planos de aumentar vendas para o mercado de veículos elétricos para entre 30% e 40%. Não houve comentários à reportagem da Bloomberg de ambas as partes.

Diferentemente de concorrentes, a Tesla passou anos focando em como garantir a própria cadeia de suprimentos, uma ação que faz parte do foco de Elon Musk, CEO da Tesla. A companhia compra baterias de fornecedores externos, mas também possui parceria, por exemplo, com a Panasonic Corp, para produção de células de bateria.