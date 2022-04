Toyota anuncia fechamento de fábrica histórica, que já produziu o jipe bandeirante

A montadora japonesa Toyota anunciou na tarde desta terça-feira, 5, que vai fechar sua fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e transferir as operações para as unidades de Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz, no interior de São Paulo, a partir de dezembro.

A planta mais antiga do grupo mo País, inaugurada em 1962 e onde foi produzido o icônico jipe Bandeirante, fabrica atualmente peças que equipam modelos veículos produzidos no Brasil, Argentina e Estados Unidos e emprega atualmente cerca de 550 funcionários.

Dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC informam que foram pegos de surpresa no início da tarde desta terça-feira e foram aos portões da fábrica conversar com os trabalhadores. Amanhã haverá uma assembleia para definir ações para tentar manter a fábrica na cidade.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, também foi informado da mudança hoje e lamentou o fato. Ele afirma que vai procurar o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, para tentar convencer o grupo a rever a decisão.

Mais competitividade

A Toyota afirma que a mudança é para buscar mais sinergia entre suas unidades produtivas e faz parte de seu plano em busca de mais competitividade frente aos desafios do mercado brasileiro e da sustentabilidade de seus negócios no País.

Segundo nota da montadora japonesa, a mudança será feita de forma gradual a partir de dezembro com conclusão prevista para novembro de 2023. Ressalta ainda que será oferecida oportunidade a 100% dos funcionários que queiram trabalhar nas outra três fábricas do grupo.

Na semana passada a Toyota anunciou investimentos de R$ 50 milhões na unidade de Indaiatuba para a modernização da linha de produção e do modelo Corolla.