Um prêmio para reconhecer a excelência

O Porto Seguro Auto foi o grande vencedor na categoria Seguradoras do Prêmio Caoa Chery Mobilidade Estadão 2020, anunciado em dezembro. Com quase 300 centros automotivos espalhados pelo País, a companhia é líder nacional nos ramos de seguros de automóveis e residenciais.

Criado para reconhecer iniciativas e empresas que contribuem para levar inovação aos mais diversos aspectos relacionados à forma como as pessoas se deslocam pelas cidades, o prêmio é resultado de uma ampla votação – envolve mais de 100 especialistas convidados pela equipe editorial do caderno e do portal Mobilidade, e também pela redação do Jornal do Carro. “É um reconhecimento essencial para a gente, pois indica que estamos no caminho certo”, diz o diretor do Porto Socorro, Marcelo Sebastião.

Empresa brasileira fundada há 75 anos, a Porto Seguro conta com quase 13 mil funcionários, 13 mil prestadores e 37 mil corretores parceiros empenhados em proporcionar a melhor experiência aos quase 9 milhões de clientes únicos. “Atuamos em diversos segmentos de seguros e também em produtos financeiros. Nosso portfólio vem sendo constantemente ampliado, sempre com foco nas necessidades dos clientes”, diz o executivo. A área que ele comanda congrega todos os atendimentos de serviços da Porto Seguro – incluindo desde guinchos até atendimentos em residências.

Mercado fortalecido

A Porto Seguro conseguiu atravessar 2020 com um bom desempenho financeiro, apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia. Uma dessas dificuldades foi a queda abrupta de venda de automóveis novos – e, por consequência, de seguros para esse mercado. Com as pessoas ficando mais em casa, no entanto, outros tipos de produtos registraram aumento de procura. A balança voltou a se equilibrar gradualmente a partir de setembro, com a retomada das vendas de veículos novos e usados.

“O que levamos aos clientes é, em grande parte, a proteção, a segurança e a tranquilidade”, diz Marcelo. “Com a pandemia, as pessoas ampliaram o entendimento de que precisam cuidar do que tem valor para elas. Apesar das turbulências, a gente entende que a indústria de seguros sairá fortalecida desse processo.”

Inovação constante

As circunstâncias da pandemia motivaram várias inovações na Porto Seguro. Um exemplo é o atendimento por WhatsApp, que rapidamente se tornou um grande sucesso e já é responsável por 30% dos contatos feitos pelos clientes.

“O incentivo à inovação sempre foi muito importante dentro da empresa. Temos campanha de ideias e uma aceleradora, a Oxigênio. Mas talvez nunca tenhamos sido tão desafiados a buscar alternativas tecnológicas para aprimorar a experiência dos nossos clientes”, diz Marcelo.

Um dos pontos centrais dos esforços de inovação são as iniciativas relacionadas à sustentabilidade. Em 2020, a Porto Seguro instalou 30 estações de carregamento para veículos elétricos em seus centros automotivos espalhados pela cidade de São Paulo – contribuindo, assim, para superar uma das dificuldades da expansão dessa modalidade.

Frota de elétricos

A companhia também colocou em operação o primeiro guincho elétrico do Brasil – mais quatro chegarão ainda no início de 2021, proporcionando redução de emissões em comparação aos veículos convencionais. É mais um passo numa sequência de iniciativas em prol da sustentabilidade que a Porto Seguro vem adotando.

Os centros automotivos já trabalham há bastante tempo com recolhimento e descarte adequado de peças, óleo e outras substâncias contaminantes. Em 2016, a companhia criou o projeto Passo Certo, que incentiva os prestadores de serviços a se locomoverem por transporte público para a prestação de serviços.

Em 2017, a Porto Seguro adotou 15 carros elétricos, em São Paulo, para a prestação de serviços como socorro mecânico, recarga de bateria e troca de pneus. No ano seguinte, chegaram 30 bikes elétricas para esse mesmo tipo de atendimento em São Paulo e no Rio de Janeiro. “O projeto é continuar expandindo a frota de elétricos”, diz Marcelo.

Elo com os clientes

Sempre atenta às necessidades do mercado, a Porto Seguro também tem ampliado o leque de serviços que podem ser contratados sob demanda por pessoas que não necessariamente precisam ter seguro pela companhia.

É o caso da Porto Seguro Faz, que permite a compra de serviços específicos para a casa; do Reppara!, assinatura mensal de serviços para a residência; e do Carro Fácil, serviço de assinatura que fornece um carro em troca do pagamento de mensalidade, com toda a comodidade de não ter que se preocupar com manutenção, entre outras questões.

“Muitas dessas ideias nascem das contribuições dos nossos corretores, que são o elo de contato direto com os clientes”, diz Marcelo. “A gente sabe que só consegue fazer a diferença de verdade quando busca entender as necessidades das pessoas. Por isso nossos corretores atuam cada vez mais como consultores, procurando oferecer os serviços adequados a cada perfil de cliente.”