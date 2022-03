Unidas tem lucro recorde de R$ 1 bi em 2021, avanço de 153%

A empresa de aluguel de automóveis Unidas reportou lucro líquido recorde de R$ 1 bilhão em 2021, avanço de 153% sobre o ano anterior, informou a companhia em balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de segunda-feira, 21.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente também foi recorde no ano passado, de R$ 2,4 bilhões, crescimento de 80,2% sobre 2020. Já a receita líquida consolidada também foi recorde no ano, de R$ 6,3 bilhões, um crescimento de 14,1% sobre 2020.

Manutenção dos veículos

Leia Também Negociação de ativos da Localiza e Unidas avança com ao menos 5 interessados

No quarto trimestre de 2021, a Unidas registrou aumento de 58,2% do custo de manutenção dos veículos na comparação anual, "devido ao contínuo envelhecimento da frota e dos aumentos dos preços de insumos de manutenção", informou a companhia em balanço divulgado há pouco.

Já o custo de pessoal subiu 59,9% na mesma base de comparação, "refletindo uma maior provisão de bônus atrelado ao resultado da companhia". De acordo com a Unidas, a depreciação contábil dos carros "continua refletindo, de maneira conservadora, o equilíbrio entre os ativos mais antigos e já depreciados e os novos ativos adquiridos e a expectativa de depreciação no longo prazo".

2022

Para o ano de 2022, o setor de aluguel de automóveis busca maior poder de barganha com as montadoras. Um dos movimentos que simbolizam a reorganização dos negócios nesse nicho é a fusão da Unidas com a Localiza, líderes de mercado.

Os veículos elétricos também estão no radar da Unidas para manter o ritmo de crescimento e entrar na tendência mundial de eletrificação dos automóveis. No começo do ano, a empresa anunciou a meta de atingir 80 mil carros elétricos em sua frota até 2027.