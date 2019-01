‘USA Today’ recebe oferta de US$ 1,4 bilhão

A empresa de mídia americana Gannett, dona do jornal USA Today e de uma rede de mais de 250 veículos, distribuídos entre EUA e Inglaterra, recebeu na segunda-feira uma oferta hostil de US$ 1,36 bilhão de aquisição pelo MNG Enterprises, grupo responsável por pelo menos 200 jornais nos EUA – incluindo títulos como o Denver Post, no Colorado.

A transação está sendo apoiada pelo fundo Alden Global Capital e pode fazer do MNG o maior dono de jornais nos Estados Unidos. Em nota, a Gannett disse que analisará a proposta cuidadosamente. A oferta também gerou protestos de jornalistas, uma vez que a MNG é conhecida por cortes de custos e vagas.

/AGÊNCIAS INTERNACIONAIS